Samsung удержала лидерство, Apple резко нарастила поставки, а Xiaomi заняла третье место на рынке смартфонов

Высокие цены на память продолжают давить на отрасльПо данным аналитической компании Omdia, во втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов составили 272 млн устройств, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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