С удобными функциями сайта налоговой службы познакомили уссурийцев на Дне открытых дверей

Вчера, 22 октября, в Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю прошел День открытых дверей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021год.
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