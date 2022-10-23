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С удобными функциями сайта налоговой службы познакомили уссурийцев на Дне открытых дверей

С удобными функциями сайта налоговой службы познакомили уссурийцев на Дне открытых дверей

Вчера, 22 октября, в Межрайонной ИФНС России №9 по Приморскому краю прошел День открытых дверей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021год.

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