Народы России сплотились, столкнувшись с очевидными вызовами XXI века, и вернули было величие страны, из-за чего Запад начал против нее гибридную войну, заявил постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье, опубликованной 22 июня в журнале «Национальная оборона».