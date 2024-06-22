Патрушев: Запад начал гибридную войну против России, увидев ее сплочение

Народы России сплотились, столкнувшись с очевидными вызовами XXI века, и вернули было величие страны, из-за чего Запад начал против нее гибридную войну, заявил постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье, опубликованной 22 июня в журнале «Национальная оборона».
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