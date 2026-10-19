ЛОС-АНДЖЕЛЕС (ИА Реалист). Американский миллиардер Илон Маск пообещал в 2027 году подарить каждому ребёнку в США по одной своей акции SpaceX.
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