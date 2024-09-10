Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Дур-Дом! Всего один раз был в Эмиратах и сразу понятно кто там Царь и Бог (приходят в любой отель садятся и бесплатно...И с каждым днем в...
  • Владимир Дегтярев
    Учитесь у англосаксов как надо управлять колониями!Кто платит, тот и...
  • Владислав Белоусов
    Закрыть заведение. Обратиться в центральный аппарат СК. с заявлением о бездействии полиции .Ветеранам вход за...

Конец праздника и мобилизация? Шахназаров обозначил кровожадные планы Запада

Конец праздника и мобилизация? Шахназаров обозначил кровожадные планы Запада

Нервы известного режиссера справедливо не выдержали: во время одного из прямых эфиров он резко высказался о ситуации в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
В России сейчас ,что капитализм? Так вот на этих концертах отмывается куча грязного бабла и потом часть от этих денег идёт в администрацию тех городов где это проходит, а может быть сама администрация отмывает таким образом деньги . Вот простейшее объяснение этого феномена с точки зрения простого человека.
Ответить
9 час.
СД
Сергей Данилов
👍
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх