Конец праздника и мобилизация? Шахназаров обозначил кровожадные планы Запада

Алекс Сэм

В России сейчас ,что капитализм? Так вот на этих концертах отмывается куча грязного бабла и потом часть от этих денег идёт в администрацию тех городов где это проходит, а может быть сама администрация отмывает таким образом деньги . Вот простейшее объяснение этого феномена с точки зрения простого человека.