Times: Рубио призвал Лондон увеличить оборонные расходы

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Великобританию увеличить расходы на оборону, пишет The Times. По данным газеты, соответствующее заявление Рубио сделал во время первых переговоров в Вашингтоне с новым главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом.
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