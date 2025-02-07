Подросток из Бобруйска предлагал в интернете заработать на ´шуточных´ звонках о минировании - теперь ему грозит до 7 лет тюрь...

Подросток из Бобруйска предлагал в интернете заработать на ´шуточных´ звонках о минировании - теперь ему грозит до 7 лет тюрьмыВ Бобруйске задержали учащегося местного колледжа, который отправлял ложные сообщения об опасности, сообщает МВД.