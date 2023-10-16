В ООН назвали военным преступлением принудительное переселение палестинцевУльтимативное требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев с севера на юг сектора Газа без предоставления им гарантий безопасности «приравнивается к военному преступлению», заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).
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