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Новый Нижегородский

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В ООН назвали военным преступлением принудительное переселение...

В ООН назвали военным преступлением принудительное переселение...

В ООН назвали военным преступлением принудительное переселение палестинцевУльтимативное требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев с севера на юг сектора Газа без предоставления им гарантий безопасности «приравнивается к военному преступлению», заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

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