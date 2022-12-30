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Пол Джордж: «Надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьер. Особенный дуэт»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж отдал должное звездному дуэту «Селтикс» Джейлен Браун – Джейсон Тейтум.

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