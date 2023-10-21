В Самаре ожидается сильная магнитная буря

Самара готовится к сильной магнитной буре, которая пройдет над городом в ближайшее субботнее утро. Это явление, вызванное солнечной активностью, может повлиять на здоровье и настроение многих жителей областного центра.
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