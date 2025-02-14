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Царьград

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Появились спутниковые снимки уничтоженного завода FPV-дронов в Киеве

Появились спутниковые снимки уничтоженного завода FPV-дронов в Киеве

В Сети появились спутниковые снимки уничтоженных ВС России производственных зданий в Киеве.Спутник снял последствия ракетного удара Вооруженных Сил России по производственным зданиям в Киеве, где собирали FPV-дроны.

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