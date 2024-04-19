ЕС введет санкции против радикальных поселенцев в Палестине. Поможет ли это?

ЕС впервые собирается ввести санкции против радикальных израильских поселенцев на Западном берегу. Правозащитники бьют тревогу: ком насилия в регионе нарастает, в апреле появились новые жертвы с обеих сторон.
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