Скандальный «Оскар»: почему самая престижная премия для режиссеров и актеров теряет актуальность

Церемония вручения Оскара еще не случилась, а вокруг кинопремии уже разгорелся нешуточный скандал. Американцы крайне возмущены тем фактом, что в список номинантов не вошли две женщины — это режиссер фильма «Барби» и актриса, сыгравшая главную роль.