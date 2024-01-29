Скандальный «Оскар»: почему самая престижная премия для режиссеров и актеров теряет актуальность

Церемония вручения Оскара еще не случилась, а вокруг кинопремии уже разгорелся нешуточный скандал. Американцы крайне возмущены тем фактом, что в список номинантов не вошли две женщины — это режиссер фильма «Барби» и актриса, сыгравшая главную роль.
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