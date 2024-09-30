Врио вице-премьера Башкирии Марзаева подозревают в 37-миллионной взятке

УФА, 30 сентября, ФедералПресс. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии Алана Марзаева.
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