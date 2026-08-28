Jennifer Coolidge turns 65: Revisit 5 of her iconic film, TV roles

Emmy- and Golden Globe-winning actress Jennifer Coolidge celebrates her 65th birthday Friday. Here's a look back at 5 of her iconic film and TV roles.
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