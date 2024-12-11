Режим ожидания новогоднего чуда включен! 🌲🌲🌲 Начинается время волшебства, и все тепло, что мы накопили за лето будет согревать холодными зимними вечерами.
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Режим ожидания новогоднего чуда включен! 🌲🌲🌲 Начинается время волшебства, и все тепло, что мы накопили за лето будет согревать холодными зимними вечерами.