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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусиала сегодня тренировался в общей группе «Баварии». Терявший сознание в двух матчах подряд хавбек вряд ли сыграет с «Оснабрюком» в Кубке

Джамал Мусиала вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии». Ранее 23-летнему футболисту стало плохо в двух матчах подряд, ему потребовалась медицинская помощь, и он был заменен.

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