Мирных переговоров сейчас нет. Всё решится на поле боя – Лавров

Страны западного блока, включая США, не хотят идти на компромиссы ради завершения конфликта вокруг Украины, поэтому исход СВО будет решаться на поле боя.
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