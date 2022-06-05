Киев горит: уничтожены военные «подарки» от Европы (ВИДЕО)

На окраине Киева уничтожены поставленные странами Восточной Европы танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия, об этом говорится в утреннем брифинге Минобороны России по ситуации в зоне спецоперации.