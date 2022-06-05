Русская весна

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  • Россиянин
    Да... Дали наши деды немцы пенделей в свое время. Забывать начали. Повторим если чё. Вспомнят по полной.Стало известно, п...
  • Sobering
    Правительства там к тому времени не будет на месте, да и сейчас оно не в зданиях сидит. Жителей в подвалы посадят и н...Нанесён мощный уд...
  • Игорь Егоров
    Надо просто в Киеве выключить свет и воду... Сравнять с землей весь правительственный квартал для начала.... и посади...Нанесён мощный уд...

Киев горит: уничтожены военные «подарки» от Европы (ВИДЕО)

Киев горит: уничтожены военные «подарки» от Европы (ВИДЕО)

На окраине Киева уничтожены поставленные странами Восточной Европы танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия, об этом говорится в утреннем брифинге Минобороны России по ситуации в зоне спецоперации.

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