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Коллективы и сольных исполнителей из Поморья приглашают на конкурс «Новый фолк»

Коллективы и сольных исполнителей из Поморья приглашают на конкурс «Новый фолк»

Проект Академии народной музыки проходит при поддержке Министерства культуры России принимает заявки до 25 сентября.

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