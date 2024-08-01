Галлас о Мареске: «У владельцев клубов АПЛ больше нет терпения, тренеры приходят на полгода или год. «Челси» отойдет от этого и будет держаться за него в долгосрочной перспективе, надеюсь»

«В футболе может случиться все что угодно. Я надеюсь, что он останется хотя бы до конца сезона и получит возможность показать, на что он способен, но проблема всегда одна и та же: если у него не будет подходящих игроков и конкурентоспособной команды, то в Премьер-лиге ему будет невероятно трудно.
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