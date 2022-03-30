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Водных запасов Ялте хватит на 1,5 года

Водных запасов Ялте хватит на 1,5 года

Водохранилища Ялты заполнены настолько, что водных запасов хватит на 1,5 года. Об этом сообщила у себя на странице Вконтакте глава города Янина Павленко «Впервые с 2015-го года водохранилища заполнены так, что даже если не будет дождей, водных запасов хватит на 1,5 года», - написала глава Ялты.

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