В Омской области завтра похоронят погибшего на СВО работника автомастерской Владимира Беридзе. Его мобилизовали в 2022 году, минувшим летом он погиб.
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В Омской области завтра похоронят погибшего на СВО работника автомастерской Владимира Беридзе. Его мобилизовали в 2022 году, минувшим летом он погиб.