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Тухель уйдет из «Баварии» летом, ничья «Барсы» и поражение «Арсенала», 4 гола «Ливерпуля», Валиева сидела с Путиным на открытии «Игр Будущего», Муравьева и Гуменник выступят на КПК и другие новости

Тухель уйдет из «Баварии» летом, ничья «Барсы» и поражение «Арсенала», 4 гола «Ливерпуля», Валиева сидела с Путиным на открытии «Игр Будущего», Муравьева и Гуменник выступят на КПК и другие новости

1. «Бавария» объявила, что главный тренер Томас Тухель уйдет из команды летом. Это результат «дружеских» переговоров с генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном.

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Комментарии
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Максим Комаров
Дани Алвесу за изнасилование влупили 4,5 строгого и 5 по рогам. Отбывает. А был бы у него контракт со Спартаком (Москва), развлекался бы сейчас в Москве, и в ус не дул.
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КУАТ
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5 час.

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