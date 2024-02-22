Тухель уйдет из «Баварии» летом, ничья «Барсы» и поражение «Арсенала», 4 гола «Ливерпуля», Валиева сидела с Путиным на открытии «Игр Будущего», Муравьева и Гуменник выступят на КПК и другие новости

1. «Бавария» объявила, что главный тренер Томас Тухель уйдет из команды летом. Это результат «дружеских» переговоров с генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном.
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