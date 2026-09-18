Этот таинственн...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Этот таинственный мир

142 подписчика

На планете, расположенной в 20 световых годах от нас, наблюдается удивительно упорядоченная погода

На планете, расположенной в 20 световых годах от нас, наблюдается удивительно упорядоченная погода

Международная группа астрофизиков с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила на коричневом карлике SIMP 0136 в двадцати световых годах от Земли удивительно упорядоченную погоду, напоминающую атмосферные процессы на Юпитере.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым