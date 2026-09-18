На планете, расположенной в 20 световых годах от нас, наблюдается удивительно упорядоченная погода

Международная группа астрофизиков с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила на коричневом карлике SIMP 0136 в двадцати световых годах от Земли удивительно упорядоченную погоду, напоминающую атмосферные процессы на Юпитере.
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