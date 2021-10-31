Учебный корабль «Смольный» ВМФ России прибыл в Кронштадт после завершения штурманского похода с курсантами Балтийского военно-морского института в Северном и Балтийском морях.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу ответственным должностным лицам проанализировать поход учебного корабля «Смольный» с целью использования итогов в дальнейшем процессе практической подготовки курсантов военно-морских учебных хаведений.
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