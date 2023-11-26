Вице-губернатор Ленобласти Ильин поздравил ОМОН «Бастион» Росгвардии с 35-летием отряда

Сотрудникам торжественно вручены награды, грамоты, благодарности и ценные подарки. В Управлении Северо-Западного округа войск нацгвардии состоялось торжественное собрание, посвящённое 35-летию со дня образования отряда мобильного особого назначения «Бастион» Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии