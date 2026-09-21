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Жизнь без «Тулпара»: как «Стрела-Ак Барс» провела первую игру на новом стадионе

Жизнь без «Тулпара»: как «Стрела-Ак Барс» провела первую игру на новом стадионе

Традиционно, в середине сентября, в регбийном чемпионате подходит к завершению «регулярка». Но дела у действующего чемпиона страны, казанской «Стрелы-Ак Барс», идут так себе - лишь третье место.

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