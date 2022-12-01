Внимание прессы и экспертов чаще перетягивает на себя танк Т-14 «Армата»

Внимание прессы и специалистов чаще всего привлекает танк Т-14 «Армата». Из-за этого многие забывают, что "Армата" - это платформа, на базе которой делают другие модели техники.
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