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Внимание прессы и экспертов чаще перетягивает на себя танк Т-14 «Армата»

Внимание прессы и экспертов чаще перетягивает на себя танк Т-14 «Армата»

﻿﻿Внимание прессы и специалистов чаще всего привлекает танк Т-14 «Армата». Из-за этого многие забывают, что "Армата" - это платформа, на базе которой делают другие модели техники.

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