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«СПБ биржа» с 9 февраля допустит к торгам еще 200 иностранных бумаг

«СПБ биржа» с 9 февраля допустит к торгам еще 200 иностранных бумаг

СПБ Биржа с 9 февраля 2023 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 496 до 696, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени, следует из сообщений торговой площадки.

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