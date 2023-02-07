«СПБ биржа» с 9 февраля допустит к торгам еще 200 иностранных бумаг

СПБ Биржа с 9 февраля 2023 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 496 до 696, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени, следует из сообщений торговой площадки.
СПБ Биржа с 9 февраля 2023 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 496 до 696, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по московскому времени, следует из сообщений торговой площадки.
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