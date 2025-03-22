Новые материалы выведут энергетику на инновационный этап развития

В рамках Форума будущих технологий 2025 в Москве президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения нового конкурса на разработку инновационных материалов и продуктов из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии