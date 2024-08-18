Умер французский актер Ален Делон

Ушел из жизни французский актер Ален Делон, ему было 88 лет, сообщает издание AFP.В это воскресень, 18 августа, стало известно о кончине французского актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста и продюсера Алена Делона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии