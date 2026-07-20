БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Без Украины Евросоюз развалится!»: Литовский министр сеет панику и жаждет невозможного

«Без Украины Евросоюз развалится!»: Литовский министр сеет панику и жаждет невозможного

Европейское единство образца 2022 года сейчас исчезло. И нового не видно даже на горизонте Светлана Гомзикова Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Станислав Ткаченко Европейский союз не выживет, если не примет в свой состав Украину, считает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Россия только будет рада, что остатки Украины войдут в состав ЕС,
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4 н.
Svetlana Kuzmina
а Европа получит &quot;бомбу замедленного действия&quot; на территории своего образовании.
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4 н.
Svetlana Kuzmina
...образования.
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4 н.