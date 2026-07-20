Европейское единство образца 2022 года сейчас исчезло. И нового не видно даже на горизонте Светлана Гомзикова Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Станислав Ткаченко Европейский союз не выживет, если не примет в свой состав Украину, считает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.