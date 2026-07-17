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Им исполнилось 47 лет: как изменились 12 известных актеров, чья карьера начиналась совершенно иначе

Им исполнилось 47 лет: как изменились 12 известных актеров, чья карьера начиналась совершенно иначе

В 2026 году целая плеяда ярких звезд отметила 47-летие. Многие из них шли к признанию извилистыми путями — через провальные кастинги, эпизоды в мыльных операх, работу моделью или съемки в массовке.

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