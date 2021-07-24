Китай надеется, что ВОЗ сможет обеспечить научный и серьезный подход к отслеживанию происхождения COVID-19

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Китай надеется, что Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ сможет придерживаться духа науки, профессионализма и объективности и работать с международным сообществом, чтобы совместно поддерживать научный и серьезный подход к изучению происхождения вызывающего COVID-19 вируса, противостоять политизации вопроса об источнике его происхождения и сохранить здоровую атмосферу глобального сотрудничества в борьбе с эпидемией, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.