Классика в жанрах: чем запомнился кинофестиваль «Пушкин и…»

Михайловское и Тригорское. Дубровский и Герман. Классика и авангард. Названы победители II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который завершился в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».
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