Житель Якутска привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

В Якутии сотрудниками полиции №4 МУ МВД России «Якутское» собран административный материал в отношении местного жителя, публичные действия которого были направлены на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

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