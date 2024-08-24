Меньше чем через месяц, 20 сентября, в Новоаннинском пройдёт XIII областной музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина».
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Меньше чем через месяц, 20 сентября, в Новоаннинском пройдёт XIII областной музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина».