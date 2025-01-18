Тренер Назаров: Овечкин может сделать будущий рекорд недосягаемым на 100 лет

Российский тренер Андрей Назаров заявил, что форвард Александр Овечкин может сделать свой будущий рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) недосягаемым на ближайшие 100 лет, передает "Чемпионат".
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