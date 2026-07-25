От подписчика ✍️ Что сегодня со светом на Громках, кто в курсе может? С утра 4 раза отключили. И сейчас 2 раза.
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От подписчика ✍️ Что сегодня со светом на Громках, кто в курсе может? С утра 4 раза отключили. И сейчас 2 раза.
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