В ООН запретили делать из нацистов героев

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
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