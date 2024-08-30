Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии.
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