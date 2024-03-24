Бункер не спас: «Русская супербомба» выкосила батальон противника

Страна и люди

В чем секрет новейшего оружия, которое достает противника из-под земли Более 300 солдат и офицеров ВСУ было уничтожено с помощью объемно-детонирующей бомбы, которую американцы ради пропагандистского эффекта называют «вакуумной».