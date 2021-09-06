Лавров назвал Хабаровский процесс важнейшим дополнением Токийского процесса

В своем приветственном слове к участникам форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Хабаровский процесс 1949 года показал миру "страшную изнанку милитаристской Японии".
В своем приветственном слове к участникам форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Хабаровский процесс 1949 года показал миру "страшную изнанку милитаристской Японии".
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