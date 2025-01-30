✅ В этом году в Крыму планируют благоустроить почти 80 общественных территорий Как сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, запланированы работы на 77 территориях.
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✅ В этом году в Крыму планируют благоустроить почти 80 общественных территорий Как сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, запланированы работы на 77 территориях.