Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт‑К» из состава группировки войск «Восток».
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