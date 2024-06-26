Колокольцев заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Некоторые страны пытаются исключить Россию из Интерпола. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.
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