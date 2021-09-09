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Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России

Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, поделился мнением относительно последних скандалов с провокациями, к которым причастны спецслужбы США и подконтрольные им спецслужбы Украины.

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Лев Добрый
А почему Россия не расследует эти преступления века, наверное байдял не разрешает.

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