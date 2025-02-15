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Аргументы и Факты

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  • Eduard
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Депутат Чернышов обнародовал прогноз Жириновского об украинском нацизме

Депутат Чернышов обнародовал прогноз Жириновского об украинском нацизме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, обнародовал записку, написанную 12 декабря 2017 года основателем партии, в которой поднимается вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы.

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