Депутат Чернышов обнародовал прогноз Жириновского об украинском нацизме

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, обнародовал записку, написанную 12 декабря 2017 года основателем партии, в которой поднимается вопрос возрождения нацизма на Украине и его возможных последствий для Европы.
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