Копылов подписал контракт на поединок с Эрнандесом, но официальное объявление сделает UFC, сообщил менеджер бойца

Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, сообщил «Матч ТВ», что его клиент подписал контракт на поединок против американца Энтони Эрнандеса, который должен состояться на турнире UFC 298.
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